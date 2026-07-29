登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
114
114. 古兰经 An-Nas
世人
阅读并聆听古兰经 An-Nas 包含翻译、经注、音频朗诵、逐字释义和音译。
听
信息
意译
奉至仁至慈的真主之名
114:1
قل اعوذ برب الناس ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١
قُلۡ
أَعُوذُ
بِرَبِّ
ٱلنَّاسِ
١
你说: 我求庇于世人的主宰,
经注
课程
反思
114:2
ملك الناس ٢
مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٢
مَلِكِ
ٱلنَّاسِ
٢
世人的君王,
经注
课程
反思
114:3
الاه الناس ٣
إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ ٣
إِلَٰهِ
ٱلنَّاسِ
٣
世人的神明,
经注
课程
反思
114:4
من شر الوسواس الخناس ٤
مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ٤
مِن
شَرِّ
ٱلۡوَسۡوَاسِ
ٱلۡخَنَّاسِ
٤
免遭潜伏的教唆者的毒害,
经注
课程
反思
114:5
الذي يوسوس في صدور الناس ٥
ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٥
ٱلَّذِي
يُوَسۡوِسُ
فِي
صُدُورِ
ٱلنَّاسِ
٥
他在世人的胸中教唆,
经注
课程
反思
114:6
من الجنة والناس ٦
مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٦
مِنَ
ٱلۡجِنَّةِ
وَٱلنَّاسِ
٦
他是属于精灵和人类的。
经注
课程
反思
114:1
قل اعوذ برب الناس ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١
قُلۡ
أَعُوذُ
بِرَبِّ
ٱلنَّاسِ
١
你说: 我求庇于世人的主宰,
经注
课程
反思