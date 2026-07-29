登入
登入
选择语言
114

114. 古兰经 An-Nas

世人

阅读并聆听古兰经 An-Nas 包含翻译、经注、音频朗诵、逐字释义和音译。

奉至仁至慈的真主之名
114:1
قل اعوذ برب الناس ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١
١
你说: 我求庇于世人的主宰,
经注
课程
反思