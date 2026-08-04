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107
107. 古兰经 Al-Ma'un
什物
阅读并聆听古兰经 Al-Ma'un 包含翻译、经注、音频朗诵、逐字释义和音译。
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信息
意译
奉至仁至慈的真主之名
107:1
ارايت الذي يكذب بالدين ١
أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ١
أَرَءَيۡتَ
ٱلَّذِي
يُكَذِّبُ
بِٱلدِّينِ
١
你曾见否认报应日的人吗？
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107:2
فذالك الذي يدع اليتيم ٢
فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ٢
فَذَٰلِكَ
ٱلَّذِي
يَدُعُّ
ٱلۡيَتِيمَ
٢
他就是那个呵斥孤儿,
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107:3
ولا يحض على طعام المسكين ٣
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٣
وَلَا
يَحُضُّ
عَلَىٰ
طَعَامِ
ٱلۡمِسۡكِينِ
٣
且不勉励人赈济贫民的人。
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107:4
فويل للمصلين ٤
فَوَيْلٌۭ لِّلْمُصَلِّينَ ٤
فَوَيۡلٞ
لِّلۡمُصَلِّينَ
٤
伤哉！礼拜的人们,
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107:5
الذين هم عن صلاتهم ساهون ٥
ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ٥
ٱلَّذِينَ
هُمۡ
عَن
صَلَاتِهِمۡ
سَاهُونَ
٥
他们是忽视拜功的,
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107:6
الذين هم يراءون ٦
ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ٦
ٱلَّذِينَ
هُمۡ
يُرَآءُونَ
٦
他们是沽名钓誉的,
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107:7
ويمنعون الماعون ٧
وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ٧
وَيَمۡنَعُونَ
ٱلۡمَاعُونَ
٧
他们是不肯借人什物的。
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107:1
ارايت الذي يكذب بالدين ١
أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ١
أَرَءَيۡتَ
ٱلَّذِي
يُكَذِّبُ
بِٱلدِّينِ
١
你曾见否认报应日的人吗？
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