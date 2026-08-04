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107

107. 古兰经 Al-Ma'un

什物

阅读并聆听古兰经 Al-Ma'un 包含翻译、经注、音频朗诵、逐字释义和音译。

信息
奉至仁至慈的真主之名
107:1
ارايت الذي يكذب بالدين ١
أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ١
١
你曾见否认报应日的人吗？
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