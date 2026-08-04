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105

105. 古兰经 Al-Fil

阅读并聆听古兰经 Al-Fil 包含翻译、经注、音频朗诵、逐字释义和音译。

信息
奉至仁至慈的真主之名
105:1
الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ١
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ ١
١
. 难道你不知道你的主怎样处治象的主人们吗？
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