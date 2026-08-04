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105
105. 古兰经 Al-Fil
象
阅读并聆听古兰经 Al-Fil 包含翻译、经注、音频朗诵、逐字释义和音译。
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信息
意译
奉至仁至慈的真主之名
105:1
الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ١
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ ١
أَلَمۡ
تَرَ
كَيۡفَ
فَعَلَ
رَبُّكَ
بِأَصۡحَٰبِ
ٱلۡفِيلِ
١
. 难道你不知道你的主怎样处治象的主人们吗？
经注
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105:2
الم يجعل كيدهم في تضليل ٢
أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍۢ ٢
أَلَمۡ
يَجۡعَلۡ
كَيۡدَهُمۡ
فِي
تَضۡلِيلٖ
٢
难道他没有使他们的计谋, 变成无益的吗？
经注
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反思
105:3
وارسل عليهم طيرا ابابيل ٣
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ٣
وَأَرۡسَلَ
عَلَيۡهِمۡ
طَيۡرًا
أَبَابِيلَ
٣
他曾派遣成群的鸟去伤他们,
经注
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反思
105:4
ترميهم بحجارة من سجيل ٤
تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍۢ مِّن سِجِّيلٍۢ ٤
تَرۡمِيهِم
بِحِجَارَةٖ
مِّن
سِجِّيلٖ
٤
以粘土石射击他们,
经注
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105:5
فجعلهم كعصف ماكول ٥
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍۢ مَّأْكُولٍۭ ٥
فَجَعَلَهُمۡ
كَعَصۡفٖ
مَّأۡكُولِۭ
٥
使他们变成吃剩的干草一样。
经注
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105:1
الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ١
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ ١
أَلَمۡ
تَرَ
كَيۡفَ
فَعَلَ
رَبُّكَ
بِأَصۡحَٰبِ
ٱلۡفِيلِ
١
. 难道你不知道你的主怎样处治象的主人们吗？
经注
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