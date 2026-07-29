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111
111. 古兰经 Al-Masad
火焰
阅读并聆听古兰经 Al-Masad 包含翻译、经注、音频朗诵、逐字释义和音译。
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信息
意译
奉至仁至慈的真主之名
111:1
تبت يدا ابي لهب وتب ١
تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍۢ وَتَبَّ ١
تَبَّتۡ
يَدَآ
أَبِي
لَهَبٖ
وَتَبَّ
١
愿焰父两手受伤！他必定受伤,
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111:2
ما اغنى عنه ماله وما كسب ٢
مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ٢
مَآ
أَغۡنَىٰ
عَنۡهُ
مَالُهُۥ
وَمَا
كَسَبَ
٢
他的财产, 和他所获得的, 将无裨于他,
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111:3
سيصلى نارا ذات لهب ٣
سَيَصْلَىٰ نَارًۭا ذَاتَ لَهَبٍۢ ٣
سَيَصۡلَىٰ
نَارٗا
ذَاتَ
لَهَبٖ
٣
他将入有焰的烈火,
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111:4
وامراته حمالة الحطب ٤
وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ٤
وَٱمۡرَأَتُهُۥ
حَمَّالَةَ
ٱلۡحَطَبِ
٤
他的担柴的妻子, 也将入烈火,
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111:5
في جيدها حبل من مسد ٥
فِى جِيدِهَا حَبْلٌۭ مِّن مَّسَدٍۭ ٥
فِي
جِيدِهَا
حَبۡلٞ
مِّن
مَّسَدِۭ
٥
她的颈上系著一条坚实的绳子。
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111:1
تبت يدا ابي لهب وتب ١
تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍۢ وَتَبَّ ١
تَبَّتۡ
يَدَآ
أَبِي
لَهَبٖ
وَتَبَّ
١
愿焰父两手受伤！他必定受伤,
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