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111

111. 古兰经 Al-Masad

火焰

阅读并聆听古兰经 Al-Masad 包含翻译、经注、音频朗诵、逐字释义和音译。

奉至仁至慈的真主之名
111:1
تبت يدا ابي لهب وتب ١
تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍۢ وَتَبَّ ١
١
愿焰父两手受伤！他必定受伤,
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