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108

108. 古兰经 Al-Kawthar

多福

阅读并聆听古兰经 Al-Kawthar 包含翻译、经注、音频朗诵、逐字释义和音译。

奉至仁至慈的真主之名
108:1
انا اعطيناك الكوثر ١
إِنَّآ أَعْطَيْنَـٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ١
١
我确已赐你多福,
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