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109
109. 古兰经 Al-Kafirun
不信道的人们
阅读并聆听古兰经 Al-Kafirun 包含翻译、经注、音频朗诵、逐字释义和音译。
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信息
意译
奉至仁至慈的真主之名
109:1
قل يا ايها الكافرون ١
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ١
قُلۡ
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡكَٰفِرُونَ
١
你说：不信道的人们啊！
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109:2
لا اعبد ما تعبدون ٢
لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٢
لَآ
أَعۡبُدُ
مَا
تَعۡبُدُونَ
٢
我不崇拜你们所崇拜的,
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109:3
ولا انتم عابدون ما اعبد ٣
وَلَآ أَنتُمْ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ٣
وَلَآ
أَنتُمۡ
عَٰبِدُونَ
مَآ
أَعۡبُدُ
٣
你们也不崇拜我所崇拜的;
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109:4
ولا انا عابد ما عبدتم ٤
وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌۭ مَّا عَبَدتُّمْ ٤
وَلَآ
أَنَا۠
عَابِدٞ
مَّا
عَبَدتُّمۡ
٤
我不会崇拜你们所崇拜的,
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109:5
ولا انتم عابدون ما اعبد ٥
وَلَآ أَنتُمْ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ٥
وَلَآ
أَنتُمۡ
عَٰبِدُونَ
مَآ
أَعۡبُدُ
٥
你们也不会崇拜我所崇拜的;
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109:6
لكم دينكم ولي دين ٦
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ٦
لَكُمۡ
دِينُكُمۡ
وَلِيَ
دِينِ
٦
你们有你们的报应, 我也有我的报应。
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109:1
قل يا ايها الكافرون ١
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ١
قُلۡ
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡكَٰفِرُونَ
١
你说：不信道的人们啊！
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