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109

109. 古兰经 Al-Kafirun

不信道的人们

阅读并聆听古兰经 Al-Kafirun 包含翻译、经注、音频朗诵、逐字释义和音译。

奉至仁至慈的真主之名
109:1
قل يا ايها الكافرون ١
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ١
١
你说：不信道的人们啊！
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