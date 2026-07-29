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Tiếng Việt
113
113. 古兰经 Al-Falaq
曙光
阅读并聆听古兰经 Al-Falaq 包含翻译、经注、音频朗诵、逐字释义和音译。
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信息
意译
奉至仁至慈的真主之名
113:1
قل اعوذ برب الفلق ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ١
قُلۡ
أَعُوذُ
بِرَبِّ
ٱلۡفَلَقِ
١
你说: 我求庇于曙光的主,
经注
课程
反思
113:2
من شر ما خلق ٢
مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ٢
مِن
شَرِّ
مَا
خَلَقَ
٢
免遭他所创造者的毒害;
经注
课程
反思
113:3
ومن شر غاسق اذا وقب ٣
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣
وَمِن
شَرِّ
غَاسِقٍ
إِذَا
وَقَبَ
٣
免遭黑夜笼罩时的毒害;
经注
课程
反思
113:4
ومن شر النفاثات في العقد ٤
وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّـٰثَـٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ٤
وَمِن
شَرِّ
ٱلنَّفَّٰثَٰتِ
فِي
ٱلۡعُقَدِ
٤
免遭吹破坚决的主意者的毒害;
经注
课程
反思
113:5
ومن شر حاسد اذا حسد ٥
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥
وَمِن
شَرِّ
حَاسِدٍ
إِذَا
حَسَدَ
٥
免遭嫉妒时的毒害。
经注
课程
反思
113:1
قل اعوذ برب الفلق ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ١
قُلۡ
أَعُوذُ
بِرَبِّ
ٱلۡفَلَقِ
١
你说: 我求庇于曙光的主,
经注
课程
反思