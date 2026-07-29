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113

113. 古兰经 Al-Falaq

曙光

阅读并聆听古兰经 Al-Falaq 包含翻译、经注、音频朗诵、逐字释义和音译。

奉至仁至慈的真主之名
113:1
قل اعوذ برب الفلق ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ١
١
你说: 我求庇于曙光的主,
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