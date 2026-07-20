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036
36. 古兰经 Ya-Sin
雅辛
阅读并聆听古兰经 Ya-Sin 包含翻译、经注、音频朗诵、逐字释义和音译。
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信息
意译
奉至仁至慈的真主之名
36:1
يس ١
يسٓ ١
يسٓ
١
雅辛。
经注
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反思
36:2
والقران الحكيم ٢
وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ٢
وَٱلۡقُرۡءَانِ
ٱلۡحَكِيمِ
٢
以智慧的《古兰经》发誓，
经注
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36:3
انك لمن المرسلين ٣
إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣
إِنَّكَ
لَمِنَ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
٣
你确是众使者之一，
经注
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36:4
على صراط مستقيم ٤
عَلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ ٤
عَلَىٰ
صِرَٰطٖ
مُّسۡتَقِيمٖ
٤
你的确是在正路上被派遣的使者之一。
经注
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36:5
تنزيل العزيز الرحيم ٥
تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٥
تَنزِيلَ
ٱلۡعَزِيزِ
ٱلرَّحِيمِ
٥
万能至慈的真主降示此经。
经注
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反思
36:6
لتنذر قوما ما انذر اباوهم فهم غافلون ٦
لِتُنذِرَ قَوْمًۭا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَـٰفِلُونَ ٦
لِتُنذِرَ
قَوۡمٗا
مَّآ
أُنذِرَ
ءَابَآؤُهُمۡ
فَهُمۡ
غَٰفِلُونَ
٦
以便你警告一族人，他们的祖先未被警告过，所以他们是疏忽大意的。
经注
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反思
36:7
لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يومنون ٧
لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧
لَقَدۡ
حَقَّ
ٱلۡقَوۡلُ
عَلَىٰٓ
أَكۡثَرِهِمۡ
فَهُمۡ
لَا
يُؤۡمِنُونَ
٧
他们中大多数人确已应当受判决，所以他们不信道。
经注
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反思
36:8
انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون ٨
إِنَّا جَعَلْنَا فِىٓ أَعْنَـٰقِهِمْ أَغْلَـٰلًۭا فَهِىَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ٨
إِنَّا
جَعَلۡنَا
فِيٓ
أَعۡنَٰقِهِمۡ
أَغۡلَٰلٗا
فَهِيَ
إِلَى
ٱلۡأَذۡقَانِ
فَهُم
مُّقۡمَحُونَ
٨
我确已把枷锁放在他们的脖子上，那些枷锁达到下巴，所以他们不能低头。
经注
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反思
36:9
وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون ٩
وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّۭا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّۭا فَأَغْشَيْنَـٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٩
وَجَعَلۡنَا
مِنۢ
بَيۡنِ
أَيۡدِيهِمۡ
سَدّٗا
وَمِنۡ
خَلۡفِهِمۡ
سَدّٗا
فَأَغۡشَيۡنَٰهُمۡ
فَهُمۡ
لَا
يُبۡصِرُونَ
٩
我在他们的前面安置一个障碍，在他们的后面安置一个障碍，蒙蔽了他们，所以他们看不见。
经注
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36:10
وسواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يومنون ١٠
وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠
وَسَوَآءٌ
عَلَيۡهِمۡ
ءَأَنذَرۡتَهُمۡ
أَمۡ
لَمۡ
تُنذِرۡهُمۡ
لَا
يُؤۡمِنُونَ
١٠
你对他们加以警告与否，这在他们是一样的，他们毕竟不信道。
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36:11
انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمان بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم ١١
إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِىَ ٱلرَّحْمَـٰنَ بِٱلْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍۢ وَأَجْرٍۢ كَرِيمٍ ١١
إِنَّمَا
تُنذِرُ
مَنِ
ٱتَّبَعَ
ٱلذِّكۡرَ
وَخَشِيَ
ٱلرَّحۡمَٰنَ
بِٱلۡغَيۡبِۖ
فَبَشِّرۡهُ
بِمَغۡفِرَةٖ
وَأَجۡرٖ
كَرِيمٍ
١١
你只能警告那遵守教诲，而且在秘密中敬畏至仁主者，你要以赦宥和优厚的报酬向他报喜。
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36:12
انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين ١٢
إِنَّا نَحْنُ نُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَـٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَـٰهُ فِىٓ إِمَامٍۢ مُّبِينٍۢ ١٢
إِنَّا
نَحۡنُ
نُحۡيِ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
وَنَكۡتُبُ
مَا
قَدَّمُواْ
وَءَاثَٰرَهُمۡۚ
وَكُلَّ
شَيۡءٍ
أَحۡصَيۡنَٰهُ
فِيٓ
إِمَامٖ
مُّبِينٖ
١٢
我必定要使死人复活，我必定要记录他们所作的善恶，和他们的事迹；我将一切事物，详明地记录在一册明白的范本中。
经注
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36:1
يس ١
يسٓ ١
يسٓ
١
雅辛。
经注
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