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Tiếng Việt
106
106. 古兰经 Quraysh
古来氏
阅读并聆听古兰经 Quraysh 包含翻译、经注、音频朗诵、逐字释义和音译。
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信息
意译
奉至仁至慈的真主之名
106:1
لايلاف قريش ١
لِإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ ١
لِإِيلَٰفِ
قُرَيۡشٍ
١
因为保护古来氏,
经注
课程
反思
106:2
ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ٢
إِۦلَـٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ٢
إِۦلَٰفِهِمۡ
رِحۡلَةَ
ٱلشِّتَآءِ
وَٱلصَّيۡفِ
٢
因为在冬季和夏季的旅行中保护他们,
经注
课程
反思
106:3
فليعبدوا رب هاذا البيت ٣
فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ ٣
فَلۡيَعۡبُدُواْ
رَبَّ
هَٰذَا
ٱلۡبَيۡتِ
٣
故教他们崇敬这天房的主,
经注
课程
反思
106:4
الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ٤
ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍۢ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ ٤
ٱلَّذِيٓ
أَطۡعَمَهُم
مِّن
جُوعٖ
وَءَامَنَهُم
مِّنۡ
خَوۡفِۭ
٤
他曾为饥荒而赈济他们, 曾为恐怖而保佑他们。
经注
课程
反思
106:1
لايلاف قريش ١
لِإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ ١
لِإِيلَٰفِ
قُرَيۡشٍ
١
因为保护古来氏,
经注
课程
反思