登入
登入
选择语言
110

110. 古兰经 An-Nasr

援助

阅读并聆听古兰经 An-Nasr 包含翻译、经注、音频朗诵、逐字释义和音译。

奉至仁至慈的真主之名
110:1
اذا جاء نصر الله والفتح ١
إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ١
١
当真主的援助和胜利降临,
经注
课程
反思