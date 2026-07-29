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112

112. 古兰经 Al-Ikhlas

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阅读并聆听古兰经 Al-Ikhlas 包含翻译、经注、音频朗诵、逐字释义和音译。

奉至仁至慈的真主之名
112:1
قل هو الله احد ١
قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١
١
你说：他是真主，是独一的主；
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