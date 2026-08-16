Taha 20:118 ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى ١١٨
Trang 320 · Juz 16
إِنَّ
لَكَ
أَلَّا
تَجُوعَ
فِيهَا
وَلَا
تَعۡرَىٰ
١١٨
“Quả thật, trong đó (Thiên Đàng) Ngươi sẽ không đói và cũng không trần truồng.”
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Ibn Kathir (Abridged)
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