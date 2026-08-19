فَلَمَّآ
أَنۡ
أَرَادَ
أَن
يَبۡطِشَ
بِٱلَّذِي
هُوَ
عَدُوّٞ
لَّهُمَا
قَالَ
يَٰمُوسَىٰٓ
أَتُرِيدُ
أَن
تَقۡتُلَنِي
كَمَا
قَتَلۡتَ
نَفۡسَۢا
بِٱلۡأَمۡسِۖ
إِن
تُرِيدُ
إِلَّآ
أَن
تَكُونَ
جَبَّارٗا
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَمَا
تُرِيدُ
أَن
تَكُونَ
مِنَ
ٱلۡمُصۡلِحِينَ
١٩
Khi (Musa) vừa định túm lấy kẻ thù của cả hai thì tên Israel (tưởng Musa cung tay đánh mình nên) vội lên tiếng: “Hỡi Musa, mày định giết tao như mày đã giết một người ngày hôm qua đúng không? Mày thật ra chỉ muốn trở thành một tên tàn bạo trong xứ chớ mày không muốn trở thành một người làm điều thiện.”
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Ibn Kathir (Abridged)
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How the Secret of this Killing became known
Allah tells us that when Musa killed that Coptic,
فِى الْمَدِينَةِ خَآئِفاً
(he became afraid in the city) meaning, of the consequences of his action,
يَتَرَقَّبُ
(looking about) means, turning around and watching out, waiting for the consequences of his action…
How the Secret of this Killing became known
Allah tells us that when Musa killed that Coptic,
فِى الْمَدِينَةِ خَآئِفاً
(he became afraid in the city) me…