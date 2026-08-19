فَأَصۡبَحَ
فِي
ٱلۡمَدِينَةِ
خَآئِفٗا
يَتَرَقَّبُ
فَإِذَا
ٱلَّذِي
ٱسۡتَنصَرَهُۥ
بِٱلۡأَمۡسِ
يَسۡتَصۡرِخُهُۥۚ
قَالَ
لَهُۥ
مُوسَىٰٓ
إِنَّكَ
لَغَوِيّٞ
مُّبِينٞ
١٨
Rồi sáng ra, khi đang ở trong thành phố, (Musa) lo sợ và ngó chừng (quân lính của Pha-ra-ông) thì Y đột nhiên lại nghe tiếng cầu cứu của kẻ xin trợ giúp ngày hôm qua. Musa đã bảo kẻ đó: “Mày đúng thật là một tên chuyên dắt người ta lầm lạc mà!”
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Ibn Kathir (Abridged)
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How the Secret of this Killing became known
Allah tells us that when Musa killed that Coptic,
فِى الْمَدِينَةِ خَآئِفاً
(he became afraid in the city) meaning, of the consequences of his action,
يَتَرَقَّبُ
(looking about) means, turning around and watching out, waiting for the consequences of his action…
How the Secret of this Killing became known
Allah tells us that when Musa killed that Coptic,
فِى الْمَدِينَةِ خَآئِفاً
(he became afraid in the city) me…