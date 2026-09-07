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Al-Qamar 54:32 ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ٣٢

Страница 530 · Джуз 27

وَلَقَدۡ
يَسَّرۡنَا
ٱلۡقُرۡءَانَ
لِلذِّكۡرِ
فَهَلۡ
مِن
مُّدَّكِرٖ
٣٢
Мы облегчили Коран для поминания. Но есть ли среди вас вспоминающие?
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Russian Tafseer Al Saddi

На четвертый день после убийства верблюдицы ангел Джибрил издал один-единственный вопль, в результате чего самудяне уподобились хворосту, из которого делали ограды. Существует мнение, что речь идет о хворосте, то есть иссохших мелких стволах и сучьях деревьев, которые арабы использовали при строител…
На четвертый день после убийства верблюдицы ангел Джибрил издал один-единственный вопль, в результате чего самудяне уподобились хворосту, из которого …
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