Al-Qamar 54:26 سيعلمون غدا من الكذاب الاشر ٢٦
Страница 529 · Джуз 27
سَيَعۡلَمُونَ
غَدٗا
مَّنِ
ٱلۡكَذَّابُ
ٱلۡأَشِرُ
٢٦
Завтра они узнают, кто является надменным лжецом!
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Russian Tafseer Al Saddi
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