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Al-Qamar 54:26 سيعلمون غدا من الكذاب الاشر ٢٦

Страница 529 · Джуз 27

سَيَعۡلَمُونَ
غَدٗا
مَّنِ
ٱلۡكَذَّابُ
ٱلۡأَشِرُ
٢٦
Завтра они узнают, кто является надменным лжецом!
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Russian Tafseer Al Saddi

Неужели из всех нас Аллах почтил откровением только одного Салиха? За что Аллах так возвысил его над нами? Неверующие позволили себе воспротивиться воле Аллаха и открыто выражать недовольство Его решением. Во все времена они прибегали к этому, дабы помешать посланникам Аллаха проповедовать истинную …
Неужели из всех нас Аллах почтил откровением только одного Салиха? За что Аллах так возвысил его над нами? Неверующие позволили себе воспротивиться во…
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