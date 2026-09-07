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Al-Qamar 54:23 كذبت ثمود بالنذر ٢٣

Страница 529 · Джуз 27

كَذَّبَتۡ
ثَمُودُ
بِٱلنُّذُرِ
٢٣
Самудяне сочли ложью предостережения.
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Russian Tafseer Al Saddi

Самудяне проживали в местечке Хиджр. Это было известное племя, к которому Всевышний отправил пророка Салиха, который призвал их искренне поклоняться одному Аллаху и страшиться Его наказания. Однако соплеменники воспротивились Салиху.
Самудяне проживали в местечке Хиджр. Это было известное племя, к которому Всевышний отправил пророка Салиха, который призвал их искренне поклоняться о…
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