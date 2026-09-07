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Al-Qamar 54:30 فكيف كان عذابي ونذر ٣٠

Страница 530 · Джуз 27

فَكَيۡفَ
كَانَ
عَذَابِي
وَنُذُرِ
٣٠
Какими же были мучения от Меня и предостережения Мои!
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Russian Tafseer Al Saddi

Поистине, это было суровое наказание. Раздался страшный вопль, сотряслась земля, и самудяне погибли все до последнего. Только Салиха и уверовавших в него соплеменников Аллах спас от мучительной кары.
Поистине, это было суровое наказание. Раздался страшный вопль, сотряслась земля, и самудяне погибли все до последнего. Только Салиха и уверовавших в н…
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