Al-Qamar 54:30 فكيف كان عذابي ونذر ٣٠
Страница 530 · Джуз 27
فَكَيۡفَ
كَانَ
عَذَابِي
وَنُذُرِ
٣٠
Какими же были мучения от Меня и предостережения Мои!
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Russian Tafseer Al Saddi
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