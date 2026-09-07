Al-Qamar 54:28 ونبيهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ٢٨
Страница 530 · Джуз 27
وَنَبِّئۡهُمۡ
أَنَّ
ٱلۡمَآءَ
قِسۡمَةُۢ
بَيۡنَهُمۡۖ
كُلُّ
شِرۡبٖ
مُّحۡتَضَرٞ
٢٨
Сообщи им, что вода поделена между ними и верблюдицей. Пусть же они приходят попить каждый раз в отведенное для них время».
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Russian Tafseer Al Saddi
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Аллах повелел, чтобы один день из источника, откуда самудяне добывали пресную воду, пила только верблюдица, а другой день - самудяне. Им было дозволено пить в отведенное время и запрещено пользоваться источником вне очереди.
Аллах повелел, чтобы один день из источника, откуда самудяне добывали пресную воду, пила только верблюдица, а другой день - самудяне. Им было дозволен…