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Al-Qamar 54:28 ونبيهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ٢٨

Страница 530 · Джуз 27

وَنَبِّئۡهُمۡ
أَنَّ
ٱلۡمَآءَ
قِسۡمَةُۢ
بَيۡنَهُمۡۖ
كُلُّ
شِرۡبٖ
مُّحۡتَضَرٞ
٢٨
Сообщи им, что вода поделена между ними и верблюдицей. Пусть же они приходят попить каждый раз в отведенное для них время».
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Russian Tafseer Al Saddi

Аллах повелел, чтобы один день из источника, откуда самудяне добывали пресную воду, пила только верблюдица, а другой день - самудяне. Им было дозволено пить в отведенное время и запрещено пользоваться источником вне очереди.
Аллах повелел, чтобы один день из источника, откуда самудяне добывали пресную воду, пила только верблюдица, а другой день - самудяне. Им было дозволен…
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