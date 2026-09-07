Al-Qamar 54:24 فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر ٢٤
Страница 529 · Джуз 27
فَقَالُوٓاْ
أَبَشَرٗا
مِّنَّا
وَٰحِدٗا
نَّتَّبِعُهُۥٓ
إِنَّآ
إِذٗا
لَّفِي
ضَلَٰلٖ
وَسُعُرٍ
٢٤
Они сказали: «Неужели мы последуем за одним из нас? В этом случае мы окажемся в заблуждении и будем страдать (или отдалимся от истины).
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Russian Tafseer Al Saddi
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