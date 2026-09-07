Al-Qamar 54:31 انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر ٣١
Страница 530 · Джуз 27
إِنَّآ
أَرۡسَلۡنَا
عَلَيۡهِمۡ
صَيۡحَةٗ
وَٰحِدَةٗ
فَكَانُواْ
كَهَشِيمِ
ٱلۡمُحۡتَظِرِ
٣١
Воистину, Мы наслали на них всего лишь один вопль, и они уподобились сену хозяина загона.
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Russian Tafseer Al Saddi
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