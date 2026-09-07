Al-Qamar 54:27 انا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ٢٧
Страница 529 · Джуз 27
إِنَّا
مُرۡسِلُواْ
ٱلنَّاقَةِ
فِتۡنَةٗ
لَّهُمۡ
فَٱرۡتَقِبۡهُمۡ
وَٱصۡطَبِرۡ
٢٧
Аллах сказал их пророку: «Мы посылаем верблюдицу для того, чтобы испытать их. Подожди же и будь терпелив.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Аллах послал им чудесную верблюдицу, которая давала им столько молока, что его хватало, чтобы напоить целый народ. Господь явил самудянам это величайшее знамение, чтобы испытать их. О Салих! Терпеливо продолжай увещевать их и жди. Быть может, они уверуют в тебя. А если нет, то дождись того дня, когд…
Аллах послал им чудесную верблюдицу, которая давала им столько молока, что его хватало, чтобы напоить целый народ. Господь явил самудянам это величайш…