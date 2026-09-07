Al-Qamar 54:25 االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر ٢٥
Страница 529 · Джуз 27
أَءُلۡقِيَ
ٱلذِّكۡرُ
عَلَيۡهِ
مِنۢ
بَيۡنِنَا
بَلۡ
هُوَ
كَذَّابٌ
أَشِرٞ
٢٥
Неужели среди всех нас напоминание ниспослано только ему одному? О нет! Он - надменный лжец».
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Russian Tafseer Al Saddi
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