Al-Qamar 54:33 كذبت قوم لوط بالنذر ٣٣
Страница 530 · Джуз 27
كَذَّبَتۡ
قَوۡمُ
لُوطِۭ
بِٱلنُّذُرِ
٣٣
Народ Лута (Лота) счел ложью предостережения.
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Russian Tafseer Al Saddi
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