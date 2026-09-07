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Al-Qamar 54:36 ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ٣٦

Страница 530 · Джуз 27

وَلَقَدۡ
أَنذَرَهُم
بَطۡشَتَنَا
فَتَمَارَوۡاْ
بِٱلنُّذُرِ
٣٦
Он предостерег их от Нашей Хватки, но они усомнились в его предостережениях.
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Russian Tafseer Al Saddi

На четвертый день после убийства верблюдицы ангел Джибрил издал один-единственный вопль, в результате чего самудяне уподобились хворосту, из которого делали ограды. Существует мнение, что речь идет о хворосте, то есть иссохших мелких стволах и сучьях деревьев, которые арабы использовали при строител…
На четвертый день после убийства верблюдицы ангел Джибрил издал один-единственный вопль, в результате чего самудяне уподобились хворосту, из которого …
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