Al-Qamar 54:36 ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ٣٦
Страница 530 · Джуз 27
وَلَقَدۡ
أَنذَرَهُم
بَطۡشَتَنَا
فَتَمَارَوۡاْ
بِٱلنُّذُرِ
٣٦
Он предостерег их от Нашей Хватки, но они усомнились в его предостережениях.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
На четвертый день после убийства верблюдицы ангел Джибрил издал один-единственный вопль, в результате чего самудяне уподобились хворосту, из которого делали ограды. Существует мнение, что речь идет о хворосте, то есть иссохших мелких стволах и сучьях деревьев, которые арабы использовали при строител…
На четвертый день после убийства верблюдицы ангел Джибрил издал один-единственный вопль, в результате чего самудяне уподобились хворосту, из которого …