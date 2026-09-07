Al-Qamar 54:39 فذوقوا عذابي ونذر ٣٩
Страница 530 · Джуз 27
فَذُوقُواْ
عَذَابِي
وَنُذُرِ
٣٩
Вкусите же мучения от Меня и предостережения Мои!
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Аллах велел перевернуть вверх дном их поселения и забросать беззаконников помеченными комьями окаменевшей глины. А Лута и его семью Господь спас от этой лютой муки в вознаграждение за то, что они были благодарны своему Господу и не поклонялись никому, кроме Него. Всевышний сообщил, что эта кара была…
Аллах велел перевернуть вверх дном их поселения и забросать беззаконников помеченными комьями окаменевшей глины. А Лута и его семью Господь спас от эт…