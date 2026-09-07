Al-Qamar 54:35 نعمة من عندنا كذالك نجزي من شكر ٣٥
Страница 530 · Джуз 27
نِّعۡمَةٗ
مِّنۡ
عِندِنَاۚ
كَذَٰلِكَ
نَجۡزِي
مَن
شَكَرَ
٣٥
по милости от Нас. Так Мы воздаем тем, кто благодарен.
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Russian Tafseer Al Saddi
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