Al-Qamar 54:38 ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ٣٨
Страница 530 · Джуз 27
وَلَقَدۡ
صَبَّحَهُم
بُكۡرَةً
عَذَابٞ
مُّسۡتَقِرّٞ
٣٨
На утро их постигли неотвратимые мучения.
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Russian Tafseer Al Saddi
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