Al-Qamar 54:34 انا ارسلنا عليهم حاصبا الا ال لوط نجيناهم بسحر ٣٤
Страница 530 · Джуз 27
إِنَّآ
أَرۡسَلۡنَا
عَلَيۡهِمۡ
حَاصِبًا
إِلَّآ
ءَالَ
لُوطٖۖ
نَّجَّيۡنَٰهُم
بِسَحَرٖ
٣٤
Мы наслали на них ураган с камнями, и только семью Лута (Лота) Мы спасли перед рассветом
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Russian Tafseer Al Saddi
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