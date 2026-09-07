Al-Qamar 54:40 ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ٤٠
Страница 530 · Джуз 27
وَلَقَدۡ
يَسَّرۡنَا
ٱلۡقُرۡءَانَ
لِلذِّكۡرِ
فَهَلۡ
مِن
مُّدَّكِرٖ
٤٠
Мы облегчили Коран для поминания. Но есть ли среди вас вспоминающие?
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
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