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Тафсир: Al-Qamar 54:32
Al-Qamar
32
54:32
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ٣٢
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ٣٢
وَلَقَدۡ
ﱞ
يَسَّرۡنَا
ﱟ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﱠ
لِلذِّكۡرِ
ﱡ
فَهَلۡ
ﱢ
مِن
ﱣ
مُّدَّكِرٖ
ﱤ
٣٢
ﱥ
Мы облегчили Коран для поминания. Но есть ли среди вас вспоминающие?
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Вы читаете тафсир для группы стихов 54:31 до 54:36
На четвертый день после убийства верблюдицы ангел Джибрил издал один-единственный вопль, в результате чего самудяне уподобились хворосту, из которого делали ограды. Существует мнение, что речь идет о хворосте, то есть иссохших мелких стволах и сучьях деревьев, которые арабы использовали при строительстве оград для загонов. Согласно второму толкованию, речь идет о сене, которое хозяева загонов собирают для своего скота на зиму. Так или иначе, всего одного вопля было достаточно, чтобы самудяне попадали на землю, словно иссохшие деревья и сучья, которые в прежние времена собирали хозяева загонов.