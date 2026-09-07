Sád 38:40 وان له عندنا لزلفى وحسن ماب ٤٠
Página 455 · Juz 23
وَإِنَّ
لَهُۥ
عِندَنَا
لَزُلۡفَىٰ
وَحُسۡنَ
مَـَٔابٖ
٤٠
Salomón es de Mis allegados, y por eso [en la otra vida] tendrá una bella morada [en el Paraíso].
Lee Tafsir
Ibn Kathir (Abridged)
Más Tafsires
How Allah tested Sulayman then made Things easy for Him
Allah says,
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَـنَ
(And indeed, We tried Sulayman) meaning, `We tested him.'
وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً
(and We placed on his throne Jasad (a body)).
ثُمَّ أَنَابَ
(and he returned.) means, after this test, he turne…
How Allah tested Sulayman then made Things easy for Him
Allah says,
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَـنَ
(And indeed, We tried Sulayman) meaning, `We tested him…