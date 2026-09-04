Al-Baqarah 2:13 واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انومن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولاكن لا يعلمون ١٣
Trang 3 · Juz 1
وَإِذَا
قِيلَ
لَهُمۡ
ءَامِنُواْ
كَمَآ
ءَامَنَ
ٱلنَّاسُ
قَالُوٓاْ
أَنُؤۡمِنُ
كَمَآ
ءَامَنَ
ٱلسُّفَهَآءُۗ
أَلَآ
إِنَّهُمۡ
هُمُ
ٱلسُّفَهَآءُ
وَلَٰكِن
لَّا
يَعۡلَمُونَ
١٣
Khi có lời bảo họ: “Các người hãy có đức tin giống như những người đã có đức tin”, họ nói: “Lẽ nào chúng tôi lại tin tưởng giống như những kẻ khờ khạo đó đã tin hay sao?” Không, chính họ mới là những kẻ khờ khạo nhưng họ không biết đấy thôi.
Đọc Tafsir
Ibn Kathir (Abridged)
Thêm các bản Tafsir
Allah said that if the hypocrites are told,
ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ النَّاسُ
("Believe as the people believe,"), meaning, `Believe just as the believers believe in Allah, His angels, His Books, His Messengers, Resurrection after death, Paradise and Hellfire, etc. And obey Allah and His Messenger by h…
Allah said that if the hypocrites are told,
ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ النَّاسُ
("Believe as the people believe,"), meaning, `Believe just as the believer…