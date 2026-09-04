Al-Baqarah 2:11 واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ١١
Trang 3 · Juz 1
وَإِذَا
قِيلَ
لَهُمۡ
لَا
تُفۡسِدُواْ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
قَالُوٓاْ
إِنَّمَا
نَحۡنُ
مُصۡلِحُونَ
١١
Khi có lời bảo họ: “Các người chớ hủy hoại trái đất!”, họ nói: “Quả thật, chúng tôi là những người cải thiện mà.”
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Ibn Kathir (Abridged)
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Meaning of Mischief
In his Tafsir, As-Suddi said that Ibn `Abbas and Ibn Mas`ud commented,
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِى الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
(And when it is said to them: "Do not make mischief on the earth," they say: "We are only peacemakers.") "They are the hypo…
Meaning of Mischief
In his Tafsir, As-Suddi said that Ibn `Abbas and Ibn Mas`ud commented,
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِى الأَرْضِ قَالُواْ إ…