Al-Baqarah 2:12 الا انهم هم المفسدون ولاكن لا يشعرون ١٢
Trang 3 · Juz 1
أَلَآ
إِنَّهُمۡ
هُمُ
ٱلۡمُفۡسِدُونَ
وَلَٰكِن
لَّا
يَشۡعُرُونَ
١٢
Không, chính họ là những kẻ tàn phá nhưng họ lại không nhận ra điều đó.
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Ibn Kathir (Abridged)
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Meaning of Mischief
In his Tafsir, As-Suddi said that Ibn `Abbas and Ibn Mas`ud commented,
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِى الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
(And when it is said to them: "Do not make mischief on the earth," they say: "We are only peacemakers.") "They are the hypo…
Meaning of Mischief
In his Tafsir, As-Suddi said that Ibn `Abbas and Ibn Mas`ud commented,
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِى الأَرْضِ قَالُواْ إ…