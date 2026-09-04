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Al-Baqarah 2:12 الا انهم هم المفسدون ولاكن لا يشعرون ١٢

Trang 3 · Juz 1

أَلَآ
إِنَّهُمۡ
هُمُ
ٱلۡمُفۡسِدُونَ
وَلَٰكِن
لَّا
يَشۡعُرُونَ
١٢
Không, chính họ là những kẻ tàn phá nhưng họ lại không nhận ra điều đó.
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Ibn Kathir (Abridged)

Meaning of Mischief

In his Tafsir, As-Suddi said that Ibn `Abbas and Ibn Mas`ud commented,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِى الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

(And when it is said to them: "Do not make mischief on the earth," they say: "We are only peacemakers.") "They are the hypo

Meaning of Mischief

In his Tafsir, As-Suddi said that Ibn `Abbas and Ibn Mas`ud commented,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِى الأَرْضِ قَالُواْ إ
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