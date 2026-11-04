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รายชื่อซูเราะห์
ซูเราะห์
ญุซ
ลำดับการประทาน
เรียงตาม:
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1
Al-Fatihah
الفاتحة
7 อายะห์
2
Al-Baqarah
البقرة
286 อายะห์
3
Ali 'Imran
آل عمران
200 อายะห์
4
An-Nisa
النساء
176 อายะห์
5
Al-Ma'idah
المائدة
120 อายะห์
6
Al-An'am
الأنعام
165 อายะห์
7
Al-A'raf
الأعراف
206 อายะห์
8
Al-Anfal
الأنفال
75 อายะห์
9
At-Tawbah
التوبة
129 อายะห์
10
Yunus
يونس
109 อายะห์
11
Hud
هود
123 อายะห์
12
Yusuf
يوسف
111 อายะห์
13
Ar-Ra'd
الرعد
43 อายะห์
14
Ibrahim
ابراهيم
52 อายะห์
15
Al-Hijr
الحجر
99 อายะห์
16
An-Nahl
النحل
128 อายะห์
17
Al-Isra
الإسراء
111 อายะห์
18
Al-Kahf
الكهف
110 อายะห์
19
Maryam
مريم
98 อายะห์
20
Taha
طه
135 อายะห์
21
Al-Anbiya
الأنبياء
112 อายะห์
22
Al-Hajj
الحج
78 อายะห์
23
Al-Mu'minun
المؤمنون
118 อายะห์
24
An-Nur
النور
64 อายะห์
25
Al-Furqan
الفرقان
77 อายะห์
26
Ash-Shu'ara
الشعراء
227 อายะห์
27
An-Naml
النمل
93 อายะห์
28
Al-Qasas
القصص
88 อายะห์
29
Al-'Ankabut
العنكبوت
69 อายะห์
30
Ar-Rum
الروم
60 อายะห์
31
Luqman
لقمان
34 อายะห์
32
As-Sajdah
السجدة
30 อายะห์
33
Al-Ahzab
الأحزاب
73 อายะห์
34
Saba
سبإ
54 อายะห์
35
Fatir
فاطر
45 อายะห์
36
Ya-Sin
يس
83 อายะห์
37
As-Saffat
الصافات
182 อายะห์
38
Sad
ص
88 อายะห์
39
Az-Zumar
الزمر
75 อายะห์
40
Ghafir
غافر
85 อายะห์
41
Fussilat
فصلت
54 อายะห์
42
Ash-Shuraa
الشورى
53 อายะห์
43
Az-Zukhruf
الزخرف
89 อายะห์
44
Ad-Dukhan
الدخان
59 อายะห์
45
Al-Jathiyah
الجاثية
37 อายะห์
46
Al-Ahqaf
الأحقاف
35 อายะห์
47
Muhammad
محمد
38 อายะห์
48
Al-Fath
الفتح
29 อายะห์
49
Al-Hujurat
الحجرات
18 อายะห์
50
Qaf
ق
45 อายะห์
51
Adh-Dhariyat
الذاريات
60 อายะห์
52
At-Tur
الطور
49 อายะห์
53
An-Najm
النجم
62 อายะห์
54
Al-Qamar
القمر
55 อายะห์
55
Ar-Rahman
الرحمن
78 อายะห์
56
Al-Waqi'ah
الواقعة
96 อายะห์
57
Al-Hadid
الحديد
29 อายะห์
58
Al-Mujadila
المجادلة
22 อายะห์
59
Al-Hashr
الحشر
24 อายะห์
60
Al-Mumtahanah
الممتحنة
13 อายะห์
61
As-Saf
الصف
14 อายะห์
62
Al-Jumu'ah
الجمعة
11 อายะห์
63
Al-Munafiqun
المنافقون
11 อายะห์
64
At-Taghabun
التغابن
18 อายะห์
65
At-Talaq
الطلاق
12 อายะห์
66
At-Tahrim
التحريم
12 อายะห์
67
Al-Mulk
الملك
30 อายะห์
68
Al-Qalam
القلم
52 อายะห์
69
Al-Haqqah
الحاقة
52 อายะห์
70
Al-Ma'arij
المعارج
44 อายะห์
71
Nuh
نوح
28 อายะห์
72
Al-Jinn
الجن
28 อายะห์
73
Al-Muzzammil
المزمل
20 อายะห์
74
Al-Muddaththir
المدثر
56 อายะห์
75
Al-Qiyamah
القيامة
40 อายะห์
76
Al-Insan
الانسان
31 อายะห์
77
Al-Mursalat
المرسلات
50 อายะห์
78
An-Naba
النبإ
40 อายะห์
79
An-Nazi'at
النازعات
46 อายะห์
80
'Abasa
عبس
42 อายะห์
81
At-Takwir
التكوير
29 อายะห์
82
Al-Infitar
الإنفطار
19 อายะห์
83
Al-Mutaffifin
المطففين
36 อายะห์
84
Al-Inshiqaq
الإنشقاق
25 อายะห์
85
Al-Buruj
البروج
22 อายะห์
86
At-Tariq
الطارق
17 อายะห์
87
Al-A'la
الأعلى
19 อายะห์
88
Al-Ghashiyah
الغاشية
26 อายะห์
89
Al-Fajr
الفجر
30 อายะห์
90
Al-Balad
البلد
20 อายะห์
91
Ash-Shams
الشمس
15 อายะห์
92
Al-Layl
الليل
21 อายะห์
93
Ad-Duhaa
الضحى
11 อายะห์
94
Ash-Sharh
الشرح
8 อายะห์
95
At-Tin
التين
8 อายะห์
96
Al-'Alaq
العلق
19 อายะห์
97
Al-Qadr
القدر
5 อายะห์
98
Al-Bayyinah
البينة
8 อายะห์
99
Az-Zalzalah
الزلزلة
8 อายะห์
100
Al-'Adiyat
العاديات
11 อายะห์
101
Al-Qari'ah
القارعة
11 อายะห์
102
At-Takathur
التكاثر
8 อายะห์
103
Al-'Asr
العصر
3 อายะห์
104
Al-Humazah
الهمزة
9 อายะห์
105
Al-Fil
الفيل
5 อายะห์
106
Quraysh
قريش
4 อายะห์
107
Al-Ma'un
الماعون
7 อายะห์
108
Al-Kawthar
الكوثر
3 อายะห์
109
Al-Kafirun
الكافرون
6 อายะห์
110
An-Nasr
النصر
3 อายะห์
111
Al-Masad
المسد
5 อายะห์
112
Al-Ikhlas
الإخلاص
4 อายะห์
113
Al-Falaq
الفلق
5 อายะห์
114
An-Nas
الناس
6 อายะห์