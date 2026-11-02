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Daftar Surah

Sortir dengan:
menaik
1
Al-Fatihah
Pembuka
7 Ayat
2
Al-Baqarah
Sapi
286 Ayat
3
Ali 'Imran
Keluarga Imran
200 Ayat
4
An-Nisa'
Perempuan
176 Ayat
5
Al-Ma'idah
Hidangan
120 Ayat
6
Al-An'am
Binatang Ternak
165 Ayat
7
Al-A'raf
Tempat Tertinggi
206 Ayat
8
Al-Anfal
Rampasan Perang
75 Ayat
9
At-Tawbah
Pengampunan
129 Ayat
10
Yunus
Yunus
109 Ayat
11
Hud
Hud
123 Ayat
12
Yusuf
Yusuf
111 Ayat
13
Ar-Ra'd
Guruh
43 Ayat
14
Ibrahim
Ibrahim
52 Ayat
15
Al-Hijr
Hijr
99 Ayat
16
An-Nahl
Lebah
128 Ayat
17
Al-Isra'
Memperjalankan di Malam Hari
111 Ayat
18
Al-Kahf
Gua
110 Ayat
19
Maryam
Maryam
98 Ayat
20
Taha
Taha
135 Ayat
21
Al-Anbiya'
Para Nabi
112 Ayat
22
Al-Hajj
Haji
78 Ayat
23
Al-Mu'minun
Orang-Orang Mukmin
118 Ayat
24
An-Nur
Cahaya
64 Ayat
25
Al-Furqan
Pembeda
77 Ayat
26
Asy-Syu'ara'
Para Penyair
227 Ayat
27
An-Naml
Semut
93 Ayat
28
Al-Qasas
Kisah-Kisah
88 Ayat
29
Al-Ankabut
Laba-Laba
69 Ayat
30
Ar-Rum
Romawi
60 Ayat
31
Luqman
Luqman
34 Ayat
32
As-Sajdah
Sajdah
30 Ayat
33
Al-Ahzab
Golongan Yang Berserikat
73 Ayat
34
Saba'
Saba'
54 Ayat
35
Fatir
Pencipta
45 Ayat
36
Yasin
Yasin
83 Ayat
37
As-Saffat
Barisan-Barisan
182 Ayat
38
Sad
Sad
88 Ayat
39
Az-Zumar
Rombongan
75 Ayat
40
Ghafir
Maha Pengampun
85 Ayat
41
Fussilat
Dijelaskan
54 Ayat
42
Asy-Syura
Musyawarah
53 Ayat
43
Az-Zukhruf
Perhiasan dari Emas
89 Ayat
44
Ad-Dukhan
Kabut Asap
59 Ayat
45
Al-Jasiyah
Berlutut
37 Ayat
46
Al-Ahqaf
Ahqaf
35 Ayat
47
Muhammad
Nabi Muhammad
38 Ayat
48
Al-Fath
Kemenangan
29 Ayat
49
Al-Hujurat
Kamar-Kamar
18 Ayat
50
Qaf
Qaf
45 Ayat
51
Az-Zariyat
Yang Menerbangkan
60 Ayat
52
At-Tur
Gunung
49 Ayat
53
An-Najm
Bintang
62 Ayat
54
Al-Qamar
Bulan
55 Ayat
55
Ar-Rahman
Yang Maha Pengasih
78 Ayat
56
Al-Waqi'ah
Hari Kiamat Yang Pasti Terjadi
96 Ayat
57
Al-Hadid
Besi
29 Ayat
58
Al-Mujadalah
Gugatan
22 Ayat
59
Al-Hasyr
Pengusiran
24 Ayat
60
Al-Mumtahanah
Wanita Yang Diuji
13 Ayat
61
As-Saff
Barisan
14 Ayat
62
Al-Jumu'ah
Jumat
11 Ayat
63
Al-Munafiqun
Orang-Orang Munafik
11 Ayat
64
At-Tagabun
Pengungkapan Kesalahan
18 Ayat
65
At-Talaq
Talak
12 Ayat
66
At-Tahrim
Pengharaman
12 Ayat
67
Al-Mulk
Kerajaan
30 Ayat
68
Al-Qalam
Pena
52 Ayat
69
Al-Haqqah
Hari Kiamat Yang Pasti Terjadi
52 Ayat
70
Al-Ma'arij
Tempat-Tempat Naik
44 Ayat
71
Nuh
Nuh
28 Ayat
72
Al-Jinn
Jin
28 Ayat
73
Al-Muzzammil
Orang Berkelumun
20 Ayat
74
Al-Muddassir
Orang Berselimut
56 Ayat
75
Al-Qiyamah
Hari Kiamat
40 Ayat
76
Al-Insan
Manusia
31 Ayat
77
Al-Mursalat
Malaikat Yang Diutus
50 Ayat
78
An-Naba'
Berita
40 Ayat
79
An-Nazi'at
Yang Mencabut Dengan Keras
46 Ayat
80
Abasa
Berwajah Masam
42 Ayat
81
At-Takwir
Penggulungan
29 Ayat
82
Al-Infitar
Terbelah
19 Ayat
83
Al-Mutaffifin
Orang-Orang Yang Curang
36 Ayat
84
Al-Insyiqaq
Terbelah
25 Ayat
85
Al-Buruj
Gugusan Bintang
22 Ayat
86
At-Tariq
Yang Datang Pada Malam Hari
17 Ayat
87
Al-A'la
Yang Maha Tinggi
19 Ayat
88
Al-Ghasiyah
Hari Kiamat Yang Menutupi
26 Ayat
89
Al-Fajr
Fajar
30 Ayat
90
Al-Balad
Negeri
20 Ayat
91
Asy-Syams
Matahari
15 Ayat
92
Al-Lail
Malam
21 Ayat
93
Ad-Duha
Duha
11 Ayat
94
Asy-Syarh
Pelapangan
8 Ayat
95
At-Tin
Buah Tin
8 Ayat
96
Al-'Alaq
Segumpal Darah
19 Ayat
97
Al-Qadr
Al-Qadar
5 Ayat
98
Al-Bayyinah
Bukti Nyata
8 Ayat
99
Az-Zalzalah
Guncangan
8 Ayat
100
Al-'Adiyat
Kuda Perang Yang Berlari Kencang
11 Ayat
101
Al-Qari'ah
Al-Qari'ah
11 Ayat
102
At-Takasur
Berbangga-Bangga
8 Ayat
103
Al-'Asr
Masa
3 Ayat
104
Al-Humazah
Pengumpat
9 Ayat
105
Al-Fil
Gajah
5 Ayat
106
Quraisy
Orang-Orang Quraisy
4 Ayat
107
Al-Ma'un
Bantuan
7 Ayat
108
Al-Kausar
Nikmat Yang Banyak
3 Ayat
109
Al-Kafirun
Orang-Orang Kafir
6 Ayat
110
An-Nasr
Pertolongan
3 Ayat
111
Al-Lahab
Gejolak Api
5 Ayat
112
Al-Ikhlas
Ikhlas
4 Ayat
113
Al-Falaq
Fajar
5 Ayat
114
An-Nas
Manusia
6 Ayat