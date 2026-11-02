Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Daftar Surah
Surah
Juz
Urutan Wahyu
Sortir dengan:
menaik
1
Al-Fatihah
Pembuka
7 Ayat
2
Al-Baqarah
Sapi
286 Ayat
3
Ali 'Imran
Keluarga Imran
200 Ayat
4
An-Nisa'
Perempuan
176 Ayat
5
Al-Ma'idah
Hidangan
120 Ayat
6
Al-An'am
Binatang Ternak
165 Ayat
7
Al-A'raf
Tempat Tertinggi
206 Ayat
8
Al-Anfal
Rampasan Perang
75 Ayat
9
At-Tawbah
Pengampunan
129 Ayat
10
Yunus
Yunus
109 Ayat
11
Hud
Hud
123 Ayat
12
Yusuf
Yusuf
111 Ayat
13
Ar-Ra'd
Guruh
43 Ayat
14
Ibrahim
Ibrahim
52 Ayat
15
Al-Hijr
Hijr
99 Ayat
16
An-Nahl
Lebah
128 Ayat
17
Al-Isra'
Memperjalankan di Malam Hari
111 Ayat
18
Al-Kahf
Gua
110 Ayat
19
Maryam
Maryam
98 Ayat
20
Taha
Taha
135 Ayat
21
Al-Anbiya'
Para Nabi
112 Ayat
22
Al-Hajj
Haji
78 Ayat
23
Al-Mu'minun
Orang-Orang Mukmin
118 Ayat
24
An-Nur
Cahaya
64 Ayat
25
Al-Furqan
Pembeda
77 Ayat
26
Asy-Syu'ara'
Para Penyair
227 Ayat
27
An-Naml
Semut
93 Ayat
28
Al-Qasas
Kisah-Kisah
88 Ayat
29
Al-Ankabut
Laba-Laba
69 Ayat
30
Ar-Rum
Romawi
60 Ayat
31
Luqman
Luqman
34 Ayat
32
As-Sajdah
Sajdah
30 Ayat
33
Al-Ahzab
Golongan Yang Berserikat
73 Ayat
34
Saba'
Saba'
54 Ayat
35
Fatir
Pencipta
45 Ayat
36
Yasin
Yasin
83 Ayat
37
As-Saffat
Barisan-Barisan
182 Ayat
38
Sad
Sad
88 Ayat
39
Az-Zumar
Rombongan
75 Ayat
40
Ghafir
Maha Pengampun
85 Ayat
41
Fussilat
Dijelaskan
54 Ayat
42
Asy-Syura
Musyawarah
53 Ayat
43
Az-Zukhruf
Perhiasan dari Emas
89 Ayat
44
Ad-Dukhan
Kabut Asap
59 Ayat
45
Al-Jasiyah
Berlutut
37 Ayat
46
Al-Ahqaf
Ahqaf
35 Ayat
47
Muhammad
Nabi Muhammad
38 Ayat
48
Al-Fath
Kemenangan
29 Ayat
49
Al-Hujurat
Kamar-Kamar
18 Ayat
50
Qaf
Qaf
45 Ayat
51
Az-Zariyat
Yang Menerbangkan
60 Ayat
52
At-Tur
Gunung
49 Ayat
53
An-Najm
Bintang
62 Ayat
54
Al-Qamar
Bulan
55 Ayat
55
Ar-Rahman
Yang Maha Pengasih
78 Ayat
56
Al-Waqi'ah
Hari Kiamat Yang Pasti Terjadi
96 Ayat
57
Al-Hadid
Besi
29 Ayat
58
Al-Mujadalah
Gugatan
22 Ayat
59
Al-Hasyr
Pengusiran
24 Ayat
60
Al-Mumtahanah
Wanita Yang Diuji
13 Ayat
61
As-Saff
Barisan
14 Ayat
62
Al-Jumu'ah
Jumat
11 Ayat
63
Al-Munafiqun
Orang-Orang Munafik
11 Ayat
64
At-Tagabun
Pengungkapan Kesalahan
18 Ayat
65
At-Talaq
Talak
12 Ayat
66
At-Tahrim
Pengharaman
12 Ayat
67
Al-Mulk
Kerajaan
30 Ayat
68
Al-Qalam
Pena
52 Ayat
69
Al-Haqqah
Hari Kiamat Yang Pasti Terjadi
52 Ayat
70
Al-Ma'arij
Tempat-Tempat Naik
44 Ayat
71
Nuh
Nuh
28 Ayat
72
Al-Jinn
Jin
28 Ayat
73
Al-Muzzammil
Orang Berkelumun
20 Ayat
74
Al-Muddassir
Orang Berselimut
56 Ayat
75
Al-Qiyamah
Hari Kiamat
40 Ayat
76
Al-Insan
Manusia
31 Ayat
77
Al-Mursalat
Malaikat Yang Diutus
50 Ayat
78
An-Naba'
Berita
40 Ayat
79
An-Nazi'at
Yang Mencabut Dengan Keras
46 Ayat
80
Abasa
Berwajah Masam
42 Ayat
81
At-Takwir
Penggulungan
29 Ayat
82
Al-Infitar
Terbelah
19 Ayat
83
Al-Mutaffifin
Orang-Orang Yang Curang
36 Ayat
84
Al-Insyiqaq
Terbelah
25 Ayat
85
Al-Buruj
Gugusan Bintang
22 Ayat
86
At-Tariq
Yang Datang Pada Malam Hari
17 Ayat
87
Al-A'la
Yang Maha Tinggi
19 Ayat
88
Al-Ghasiyah
Hari Kiamat Yang Menutupi
26 Ayat
89
Al-Fajr
Fajar
30 Ayat
90
Al-Balad
Negeri
20 Ayat
91
Asy-Syams
Matahari
15 Ayat
92
Al-Lail
Malam
21 Ayat
93
Ad-Duha
Duha
11 Ayat
94
Asy-Syarh
Pelapangan
8 Ayat
95
At-Tin
Buah Tin
8 Ayat
96
Al-'Alaq
Segumpal Darah
19 Ayat
97
Al-Qadr
Al-Qadar
5 Ayat
98
Al-Bayyinah
Bukti Nyata
8 Ayat
99
Az-Zalzalah
Guncangan
8 Ayat
100
Al-'Adiyat
Kuda Perang Yang Berlari Kencang
11 Ayat
101
Al-Qari'ah
Al-Qari'ah
11 Ayat
102
At-Takasur
Berbangga-Bangga
8 Ayat
103
Al-'Asr
Masa
3 Ayat
104
Al-Humazah
Pengumpat
9 Ayat
105
Al-Fil
Gajah
5 Ayat
106
Quraisy
Orang-Orang Quraisy
4 Ayat
107
Al-Ma'un
Bantuan
7 Ayat
108
Al-Kausar
Nikmat Yang Banyak
3 Ayat
109
Al-Kafirun
Orang-Orang Kafir
6 Ayat
110
An-Nasr
Pertolongan
3 Ayat
111
Al-Lahab
Gejolak Api
5 Ayat
112
Al-Ikhlas
Ikhlas
4 Ayat
113
Al-Falaq
Fajar
5 Ayat
114
An-Nas
Manusia
6 Ayat