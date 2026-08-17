وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان

An-Naml 27:74 وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ٧٤

صفحه ۳۸۳ · جزء ۲۰

وَإِنَّ
رَبَّكَ
لَيَعۡلَمُ
مَا
تُكِنُّ
صُدُورُهُمۡ
وَمَا
يُعۡلِنُونَ
٧٤
و بی‌تردید پروردگار تو آنچه در سینه‌هایشان پنهان می‌دارند و آنچه را آشکار می‌کنند؛ بخوبی می‌داند.
ادامه مطلب

تفسیر بخوانید

Ibn Kathir (Abridged)

وَيَقُولُونَ مَتَى هَـذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـدِقِينَ

(And they say: "When (will) this promise (be fulfilled), if you are truthful") Allah said, responding to them:

قُلْ

(Say) `O Muhammad,'

عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ

(Perhaps that which you wish to hasten on, may

وَيَقُولُونَ مَتَى هَـذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـدِقِينَ

(And they say: "When (will) this promise (be fulfilled), if you are truthful") Allah said,

تفاسیر بیشتر
Notes placeholders