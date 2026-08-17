An-Naml 27:74 وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ٧٤
صفحه ۳۸۳ · جزء ۲۰
وَإِنَّ
رَبَّكَ
لَيَعۡلَمُ
مَا
تُكِنُّ
صُدُورُهُمۡ
وَمَا
يُعۡلِنُونَ
٧٤
و بیتردید پروردگار تو آنچه در سینههایشان پنهان میدارند و آنچه را آشکار میکنند؛ بخوبی میداند.
تفسیر بخوانید
Ibn Kathir (Abridged)
تفاسیر بیشتر
وَيَقُولُونَ مَتَى هَـذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـدِقِينَ
(And they say: "When (will) this promise (be fulfilled), if you are truthful") Allah said, responding to them:
قُلْ
(Say) `O Muhammad,'
عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ
(Perhaps that which you wish to hasten on, may…
وَيَقُولُونَ مَتَى هَـذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـدِقِينَ
(And they say: "When (will) this promise (be fulfilled), if you are truthful") Allah said,…