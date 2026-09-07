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Az-Zúmar 39:18 الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولايك الذين هداهم الله واولايك هم اولو الالباب ١٨

Página 460 · Juz 23

ٱلَّذِينَ
يَسۡتَمِعُونَ
ٱلۡقَوۡلَ
فَيَتَّبِعُونَ
أَحۡسَنَهُۥٓۚ
أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ
هَدَىٰهُمُ
ٱللَّهُۖ
وَأُوْلَٰٓئِكَ
هُمۡ
أُوْلُواْ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
١٨
que escuchan todo lo que se dice, pero siguen lo mejor [la palabra de Dios y Su Mensajero]. Ellos son los guiados por Dios, son los dotados de entendimiento.
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Ibn Kathir (Abridged)

Good News for the Righteous `Abdur-Rahman bin Zayd bin Aslam said, narrating from his father

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُواْ الطَّـغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا

(Those who avoid At-Taghut by not worshipping them) was revealed concerning Zayd bin `Amr bin Nufayl and Abu Dharr and Salman Al-Farisi, may Allah be pleas

Good News for the Righteous `Abdur-Rahman bin Zayd bin Aslam said, narrating from his father

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُواْ الطَّـغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا

(Thos

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