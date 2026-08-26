لَیْسَ
لَهَا
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
كَاشِفَةٌ
۟ؕ
نہیں ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا۔
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تفسیر ابنِ کثیر
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”نذیر“ کا مفہوم ، نذیر کہتے کسے ہیں ٭٭
…
یہ خوف اور ڈر سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ایسی ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کی رسالت تھی۔
جیسے اور آیت میں ہے «قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِيْ مَا ي
”نذیر“ کا مفہوم ، نذیر کہتے کسے ہیں ٭٭
…
یہ خوف اور ڈر سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ای