وَاَنَّ
اِلٰی
رَبِّكَ
الْمُنْتَهٰی
۟ۙ
اور یہ کہ بالآخر پہنچنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے۔
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Tafsir Ibn Kathir
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سب کی آخری منزل اللہ تعالٰی ادراک سے بلند ہے ٭٭
…
فرمان ہے کہ بازگشت آخر اللہ کی طرف ہے۔ قیامت کے دن سب کو لوٹ کر اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔
سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنی اود میں خطبہ پڑھتے ہوئے فرمایا: ”اے بنی اود! میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر تمہاری طرف آیا ہوں تم یقین
سب کی آخری منزل اللہ تعالٰی ادراک سے بلند ہے ٭٭
…
فرمان ہے کہ بازگشت آخر اللہ کی طرف ہے۔ قیامت کے دن سب کو لوٹ کر اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔
سیدنا معاذ ر