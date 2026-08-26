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النجم 53:44 وانه هو امات واحيا ٤٤

صفحہ 528 · پارہ 27

وَاَنَّهٗ
هُوَ
اَمَاتَ
وَاَحْیَا
۟ۙ
اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے۔
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Tafsir Ibn Kathir

سب کی آخری منزل اللہ تعالٰی ادراک سے بلند ہے ٭٭

فرمان ہے کہ بازگشت آخر اللہ کی طرف ہے۔ قیامت کے دن سب کو لوٹ کر اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔

سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنی اود میں خطبہ پڑھتے ہوئے فرمایا: اے بنی اود! میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر تمہاری طرف آیا ہوں تم یقین

سب کی آخری منزل اللہ تعالٰی ادراک سے بلند ہے ٭٭

فرمان ہے کہ بازگشت آخر اللہ کی طرف ہے۔ قیامت کے دن سب کو لوٹ کر اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔

سیدنا معاذ ر

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