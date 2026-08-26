وَاَعْطٰی
قَلِیْلًا
وَّاَكْدٰی
۟
تھوڑا سا دیا اور پھر سخت ہوگیا۔
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Tafsir Ibn Kathir
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منافق و کافر کا نفسیاتی تجزیہ ٭٭
…
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے جو اللہ کی فرمانبرداری سے منہ موڑ لیں، سچ نہ کہیں، نہ نماز ادا کریں بلکہ جھٹلائیں، اعراض کریں، راہ اللہ بہت ہی کم خرچ کریں، دل کو نصیحت قبول کرنے والا نہ بنائیں، کبھی کچھ کہنا مان لیا پھر رسیاں کاٹ کر الگ ہو گئے۔
عرب «اَکْدیٰ»
منافق و کافر کا نفسیاتی تجزیہ ٭٭
…
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے جو اللہ کی فرمانبرداری سے منہ موڑ لیں، سچ نہ کہیں، نہ نماز ادا کریں بلکہ جھٹلائ