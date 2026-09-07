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Taha 20:112 ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا يخاف ظلما ولا هضما ١١٢

Страница 319 · Джуз 16

وَمَن
يَعۡمَلۡ
مِنَ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
وَهُوَ
مُؤۡمِنٞ
فَلَا
يَخَافُ
ظُلۡمٗا
وَلَا
هَضۡمٗا
١١٢
А тот, кто совершал праведные дела, будучи верующим, не будет бояться ни несправедливости, ни ущемления.
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Russian Tafseer Al Saddi

В тот день люди будут поделены на две группы. В одну группу войдут несправедливые грешники, которые исповедовали неверие. Их участью будут разочарование, лишения, мучительное адское наказание и гнев Справедливого Судии. А вторую группу составят верующие, которые уверовали во все, во что предписал ув…
В тот день люди будут поделены на две группы. В одну группу войдут несправедливые грешники, которые исповедовали неверие. Их участью будут разочарован…
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