Taha 20:109 يوميذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمان ورضي له قولا ١٠٩
Страница 319 · Джуз 16
يَوۡمَئِذٖ
لَّا
تَنفَعُ
ٱلشَّفَٰعَةُ
إِلَّا
مَنۡ
أَذِنَ
لَهُ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
وَرَضِيَ
لَهُۥ
قَوۡلٗا
١٠٩
В тот день заступничество не поможет никому, кроме тех, кому Милостивый позволит и чьими речами Он будет доволен.
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Russian Tafseer Al Saddi
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