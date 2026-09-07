Taha 20:110 يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ١١٠
Страница 319 · Джуз 16
يَعۡلَمُ
مَا
بَيۡنَ
أَيۡدِيهِمۡ
وَمَا
خَلۡفَهُمۡ
وَلَا
يُحِيطُونَ
بِهِۦ
عِلۡمٗا
١١٠
Он знает их будущее и прошлое, но они не способны объять Его своим знанием.
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Russian Tafseer Al Saddi
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