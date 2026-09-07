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Taha 20:111 ۞ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ١١١

Страница 319 · Джуз 16

۞ وَعَنَتِ
ٱلۡوُجُوهُ
لِلۡحَيِّ
ٱلۡقَيُّومِۖ
وَقَدۡ
خَابَ
مَنۡ
حَمَلَ
ظُلۡمٗا
١١١
Лица смирятся перед Живым, Вседержителем, и разочарование постигнет тех, кто понесет бремя несправедливости.
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Russian Tafseer Al Saddi

Никто не сможет заступиться за людей перед Аллахом, кроме тех, кому Аллах позволит ходатайствовать. Этими заступниками будут пророки и посланники, а также другие приближенные рабы. И заступаться они будут только за тех, кто искренне исповедовал правую веру и снискал благоволение Аллаха. Если же эти …
Никто не сможет заступиться за людей перед Аллахом, кроме тех, кому Аллах позволит ходатайствовать. Этими заступниками будут пророки и посланники, а т…
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