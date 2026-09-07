Taha 20:107 لا ترى فيها عوجا ولا امتا ١٠٧
Страница 319 · Джуз 16
لَّا
تَرَىٰ
فِيهَا
عِوَجٗا
وَلَآ
أَمۡتٗا
١٠٧
Не увидишь ты на ней ни углубления, ни возвышения».
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Russian Tafseer Al Saddi
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