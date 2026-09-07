Taha 20:105 ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ١٠٥
Страница 319 · Джуз 16
وَيَسۡـَٔلُونَكَ
عَنِ
ٱلۡجِبَالِ
فَقُلۡ
يَنسِفُهَا
رَبِّي
نَسۡفٗا
١٠٥
Они спрашивают тебя о горах. Скажи: «Мой Господь развеет их
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Russian Tafseer Al Saddi
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