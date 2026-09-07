Taha 20:106 فيذرها قاعا صفصفا ١٠٦
Страница 319 · Джуз 16
فَيَذَرُهَا
قَاعٗا
صَفۡصَفٗا
١٠٦
и оставит только гладкую равнину.
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Russian Tafseer Al Saddi
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